General Lavalle | Así inició su agenda de verano el distrito vecino

General Lavalle dio inicio a su agenda de verano con una propuesta que invita al contacto directo con la naturaleza. Con una gran convocatoria, este jueves comenzó Lavalle Natural – Encuentro con las aves y el humedal, una de las actividades impulsadas por la Municipalidad de General Lavalle a través de la Dirección de Turismo.

Vecinos y visitantes participaron de la primera salida de avistaje de aves en la Ría Ajó, disfrutando de una experiencia al aire libre en un entorno natural privilegiado. Durante la jornada, los asistentes pudieron observar aves nativas y migratorias, conocer su comportamiento y reflexionar sobre la importancia de los humedales como espacios de conservación de la biodiversidad.

Esta actividad marca el inicio de una temporada de verano con múltiples propuestas turísticas, culturales y recreativas. A lo largo de la semana se desarrollarán caminatas guiadas, circuitos históricos, actividades náuticas, senderismo y astroturismo en distintos puntos del partido.

