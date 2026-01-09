9 de enero de 2026

ARBA definió los descuentos y bonificaciones de los impuestos patrimoniales para este año

28 segundos atrás 0

Los contribuyentes sin deuda y que paguen en término, tendrán hasta un 15 por ciento de descuento por pago anual y un 10 por ciento por pago en cuotas, con todos los medios de pago disponibles.

Estos beneficios alcanzan para el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, el Inmobiliario Complementario, el Impuesto a los Automotores y el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación.

Para estar al día y no perder las bonificaciones, ARBA recordó que se mantienen vigentes distintos tipos de Planes de Pago, que se adaptan a la necesidad de cada uno de las y los contribuyentes que tengan que regularizar su situación impositiva.

Compartir

Más historias

colectivos

Horarios y servicios de colectivos en el Verano 2026

2 horas atrás 0
image - 2026-01-09T080200.031

Secuestraron el auto a la novia de Iñaki Gutiérrez por manejar alcoholizada

12 horas atrás 0
bronquio

Comienza en la Provincia la vacunación contra la bronquiolitis 2026

13 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

ARB_Bonificaciones

ARBA definió los descuentos y bonificaciones de los impuestos patrimoniales para este año

28 segundos atrás 0
colectivos

Horarios y servicios de colectivos en el Verano 2026

2 horas atrás 0
image - 2026-01-09T080200.031

Secuestraron el auto a la novia de Iñaki Gutiérrez por manejar alcoholizada

12 horas atrás 0
bronquio

Comienza en la Provincia la vacunación contra la bronquiolitis 2026

13 horas atrás 0
escuelas de verano

Así funcionan las Escuelas de Verano en el Partido de La Costa

1 día atrás 0