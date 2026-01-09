Horarios y servicios de colectivos en el Verano 2026

Para este verano 2026, el sistema de transporte público del Partido de La Costa ha actualizado sus frecuencias y recorridos para adaptarse a la demanda de la temporada alta. Según la información vigente al 6 de enero de 2026, se han implementado refuerzos en las franjas horarias de mayor afluencia.

Colectivo Interurbano (Azul)

Este servicio recorre el distrito de punta a punta (San Clemente a Mar de Ajó) por la Ruta 11.

Horarios: Los primeros servicios inician alrededor de las 06:00 y los últimos regresos se extienden hasta la madrugada para cubrir la actividad nocturna.

Frecuencia: Durante la temporada alta, las unidades circulan aproximadamente cada 15 a 20 minutos durante el día.

Colectivos Internos (Locales)

Para las líneas que circulan por dentro de las localidades (gestionadas por cooperativas como CESOP y CLYFEMA), se confirmaron los siguientes datos:

Frecuencia: Generalmente cada 45 minutos , con refuerzos por la tarde que reducen la espera a 35 minutos .

Generalmente cada , con refuerzos por la tarde que reducen la espera a . Cabeceras (Zona Centro/Sur): Los primeros coches salen a las 06:25 desde las cabeceras de Las Toninas y Nueva Atlantis . A las 07:00 inician servicios desde puntos intermedios como «El Cristo» (Santa Teresita) y Aguas Verdes.

Los primeros coches salen a las desde las cabeceras de y . A las inician servicios desde puntos intermedios como «El Cristo» (Santa Teresita) y Aguas Verdes. Cierre de servicio: El último coche sale cerca de las 23:48, finalizando el recorrido a las 02:28.

Cambios en los Recorridos Verano 2026

Es importante tener en cuenta las modificaciones vigentes para agilizar el tránsito:

Mar del Tuyú: Entre las calles 68 y 79, el colectivo ahora circula por la Calle 4 en lugar de la Calle 2.

Entre las calles 68 y 79, el colectivo ahora circula por la en lugar de la Calle 2. Costa del Este: El ingreso y egreso se realiza por la Avenida Interbalnearia y la Calle 6 hasta la ruta.

El ingreso y egreso se realiza por la Avenida Interbalnearia y la Calle 6 hasta la ruta. Nueva Atlantis: Se eliminó el tramo que circulaba por la diagonal para optimizar el tiempo de viaje.

San Clemente del Tuyú (Zona Norte)

El servicio local en San Clemente (COS) mantiene salidas frecuentes hacia el Puerto y la Terminal, incluyendo servicios especiales a Termas Marinas Park y Mundo Marino con horarios coordinados con la apertura y cierre de los parques.

Desde la Cooperativa Cosyc de Las Toninas, Carlos Wall brindó detalles en Radio Noticias sobre el funcionamiento de los colectivos durante la temporada de verano 2026. En su intervención, informó sobre las frecuencias establecidas para cubrir el incremento en la demanda de pasajeros y los recorridos previstos por la cooperativa para garantizar la conectividad dentro de su zona de influencia en el Partido de La Costa durante este periodo estival.

Dale play:

Compartir