Secuestraron el auto a la novia de Iñaki Gutiérrez por manejar alcoholizada

María Eugenia Rolón chocó contra un poste en Mar de Ajó. Tenía 1,89 de alcohol en sangre. Le secuestraron el auto. Iñaki Gutiérrez fue a buscarla.

La influencer de La Libertad Avanza protagonizó un choque en Mar de Ajó y tenía 1,89 gramos de alcohol en sangre.

María Eugenia Rolón, militante de La Libertad Avanza e influencer, fue interceptada por personal del Operativo Sol en la localidad de Mar de Ajó luego de protagonizar un choque con un poste de luz. Al momento del control, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que le fue secuestrado el vehículo.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando agentes policiales observaron que un vehículo realizaba maniobras consideradas imprudentes. Según confirmaron fuentes policiales, tras colisionar con el poste, la conductora fue identificada como María Eugenia Rolón, de 23 años.

«Se la encuentra a la causante realizando maniobras imprudentes y tras ello, colisiona con un poste. Se hace presente para llevarse a la joven su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez», señala el parte oficial.

El auto, un Honda FIT, fue incautado por las autoridades locales. Poco después, su pareja, Iñaki Gutiérrez, conocido por administrar la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, se presentó en la comisaría para asistirla.

El resultado de alcohol en sangre casi cuadruplica el máximo permitido para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires. En este distrito, la Ley de Alcohol Cero rige desde 2023 para todos los vehículos motorizados.

