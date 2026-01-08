Tras la sudestada del 3 de enero, el municipio activó un operativo para reparar las bajadas a playa afectadas. Las zonas más golpeadas: Santa Teresita y Mar de Tuyú.

La sudestada del sábado 3 de enero dejó secuelas visibles en el frente marítimo del Partido de La Costa. Con sectores anegados, accesos a la playa destrozados y médanos cortados como con bisturí, la respuesta no tardó en llegar: desde ese mismo día, el Estado municipal activó un operativo para reparar los daños provocados por el avance del mar.

El subsecretario del área, Álvaro Rossi, confirmó que «el mismo sábado comenzamos a trabajar con las delegaciones locales, realizando la recolección de restos de bajadas, postes y materiales que el mar se llevó». A su lado, el subsecretario de Defensa Civil, Augusto (no se especifica apellido), y el secretario Walter Natalizia recorrieron el frente costero para evaluar el alcance del fenómeno y coordinar las tareas de recuperación.

Las olas no avisan, pero el municipio respondió

Si bien a lo largo del año hubo otras crecidas, esta fue particularmente intensa. La combinación de viento, marea y presión atmosférica provocó una subida inusual del mar, que en varias zonas alcanzó la costanera y generó anegamientos en sectores bajos. La escena se repitió con más fuerza en Santa Teresita, Mar de Tuyú y Las Toninas, donde los trabajos continúan a contrarreloj.

En Santa Teresita, se detectaron 14 bajadas dañadas. Algunas ya fueron rehabilitadas y otras están en proceso, en función del comportamiento de las mareas. En Mar de Tuyú se contabilizaron ocho accesos afectados, y en Las Toninas continúan las tareas con maquinaria pesada.

«Sabemos que pedir paciencia no siempre alcanza, pero el daño ha sido importante y estamos poniendo todos los recursos para recuperar los accesos lo más rápido posible», expresó Rossi, mientras cuadrillas municipales trabajan con retroexcavadoras y equipos viales en distintos puntos del distrito.

Un reclamo constante: continuidad y presencia

Aunque el fenómeno fue climático, la reacción se leyó también en clave política. Mientras la oposición repite que el Estado no llega a tiempo, la gestión actual marca la cancha con acciones concretas.

En plena temporada, con miles de visitantes en las playas y comerciantes atentos a cada movimiento, la continuidad de la gestión y la capacidad de respuesta del municipio vuelven a ocupar el centro de la escena.

El intendente Juan de Jesús, habilitado por la normativa vigente para buscar otro mandato, no se refirió directamente a los daños, pero la estructura territorial respondió con rapidez. No es menor en un año donde muchos intendentes —82 de 135, para ser exactos— ven con atención las discusiones sobre reelecciones y gobernabilidad en la provincia.

El Partido de La Costa no necesita modificar la ley para que el actual jefe comunal continúe, pero la necesidad de presencia constante en el territorio sí es central, especialmente cuando el mar deja en evidencia que los discursos pueden flotar, pero los médanos no.

