Recorridas y rifa «rápida» de integrantes de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo

Se ha puesto en marcha una rifa con el propósito de recaudar fondos para apoyar los viajes de los representantes de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo.

Sobre esta iniciativa brindó detalles Manuela Rojas, integrante de la comisión organizadora, en una comunicación con Radio Noticias. Durante la entrevista, Rojas explicó la importancia de esta recaudación para garantizar que la delegación pueda cumplir con sus compromisos y representar a la festividad en diversos ámbitos.

Asimismo, la integrante de la comisión se refirió a los recorridos que realizan habitualmente por las distintas localidades del Partido de La Costa, los premios que contiene la rifa «rápida» conocida como «tapadita» y agradeció el acompañamiento tanto de vecinos, comerciantes como visitantes.

Dale play:

Compartir