La Libertad Avanza evalúa avalar las reelecciones indefinidas si se aprueba la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires. También hay debate por bancas.

Los bloques de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense comenzaron a discutir internamente una posible reforma electoral que incluya el regreso de las reelecciones indefinidas, siempre y cuando se apruebe la implementación de la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires.

Aunque la propuesta no parte directamente de la Casa Rosada, en las últimas semanas se empezó a tejer un principio de acuerdo en algunos sectores libertarios. Según fuentes del espacio, «creemos que con la Boleta Única le damos todo el poder al ciudadano y se terminan los manejos partidarios».

El tema aparece en paralelo al proyecto del oficialismo que busca permitir que intendentes y legisladores puedan volver a postularse sin límites. En 2027, un total de 82 intendentes quedarían inhabilitados para competir por un nuevo mandato, incluyendo dirigentes del peronismo, la UCR, el PRO y también del espacio libertario.

Un debate electoral más amplio

Además de la discusión sobre la Boleta Única y las reelecciones, los legisladores analizan una posible actualización de bancas por sección electoral, un reclamo que viene ganando fuerza en sectores del oficialismo, sobre todo en La Cámpora. Allí plantean que las secciones del conurbano están subrepresentadas frente al interior, que tendría una sobrerrepresentación histórica.

Entre los principales referentes libertarios que participan de estas conversaciones se encuentran Agustín Romo, Fernando Rovello y Marcela Basualdo. Según trascendió, dentro del espacio hay coincidencias en que cualquier reforma electoral debe darse “en años sin elecciones, para evitar manipulaciones de último momento”. Sin embargo, esa lógica fue alterada en 2025, cuando las reglas cambiaron apenas unos meses antes de los comicios de septiembre.

La postura del oficialismo

El gobernador Axel Kicillof tiene decidido impulsar el regreso de las reelecciones indefinidas. En el oficialismo argumentan que la normativa vigente que impide la reelección consecutiva de intendentes y legisladores es de carácter «proscriptivo».

No obstante, el peronismo deberá sortear internas para avanzar en la Legislatura. Las tensiones entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador se intensificaron durante 2025, especialmente cuando se debatía el posible desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales.

Durante ese período, hubo iniciativas desde ambos sectores para eliminar las restricciones a las reelecciones, pero ninguna logró llegar al recinto. Como consecuencia, varios legisladores no pudieron renovar sus mandatos.

