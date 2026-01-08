Columna Saludable en La Primera Mañana | Cuidados y recomendaciones ante las altas temperaturas

En el marco de su columna de salud en Radio Noticias, el Dr. Hernán Martin (Matr. Prof. 96571) brindó recomendaciones fundamentales sobre los cuidados de la salud en épocas de calor.

El profesional se centró en la importancia de mantener una hidratación y alimentación correcta para evitar descompensaciones, subrayando la necesidad de incorporar hábitos preventivos que permitan al organismo adaptarse a las elevadas temperaturas ambientales de la temporada estival.

Durante la comunicación radial, el Dr. Martin detalló las estrategias necesarias para garantizar un aporte de líquidos adecuado y una selección de alimentos que favorezcan el bienestar físico.

Su intervención tuvo como objetivo concientizar a los oyentes sobre las señales de alerta del cuerpo ante el calor extremo y las pautas nutricionales que deben seguirse para transitar estos meses de forma segura, minimizando los riesgos asociados a la exposición prolongada al sol y las altas temperaturas.

Dale play:

Compartir