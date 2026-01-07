8 de enero de 2026

Apareció un elefante marino en Mar del Tuyú

13 horas atrás 0

Un elefante marino apareció en la zona de playa a la altura de la calle 83, en la localidad de Mar del Tuyú. El hecho fue reportado por el periodista Nicolás Bron durante un móvil en vivo para el canal A24, registrando la presencia del ejemplar sobre la arena en un momento de gran concurrencia.

La aparición del animal generó una inmediata sorpresa entre los vecinos y turistas que se encontraban en el lugar y se acercaron a observar el fenómeno. Ante la situación, se difundió el pedido explícito de no molestar al animal, subrayando que el ejemplar se encuentra simplemente descansando y requiere tranquilidad para continuar con su proceso natural antes de regresar al mar.

Mira el video:

