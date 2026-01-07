Informe local muestra que las ventas por Reyes Magos 2026 cayeron 2,3 % en Mar del Plata, con uso de promociones y financiamiento en comercios.

Un informe de la cámara del comercio local señala que las ventas durante la celebración de los Reyes Magos mostraron una baja interanual y distribución de expectativas entre comerciantes.

En el contexto económico actual, el consumo se mostró selectivo y con fuerte presencia de promociones y financiamiento.

Las ventas físicas por el Día de Reyes Magos 2026 mostraron una caída del 2,3% en unidades vendidas en comparación con la misma fecha del año anterior, según datos difundidos por el Departamento de Estudios Sociales y Políticos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP). El promedio de gasto por ticket se ubicó en $ 45.000, de acuerdo con el relevamiento.

“Las ventas de Reyes se ubicaron en lo esperado para 6 de cada 10 comerciantes”, señaló Blas Taladrid, presidente de la cámara empresaria local, en referencia a las expectativas previas de los comerciantes.

Por su parte, Adriana Ferreiro, prosecretaria de la UCIP y empresaria del rubro jugueterías, explicó que “la temporada de Reyes se apalancó en una fuerte estrategia de promociones, logrando precios más competitivos que el año anterior para incentivar la demanda”. Sin embargo, añadió: “A pesar de esta mayor accesibilidad, no se logró revertir la inercia del mercado, manteniendo un desempeño alineado con las proyecciones del sector”.

Las cifras reflejan que, a pesar de los esfuerzos por parte de los comercios para atraer compradores mediante descuentos y financiación, la dinámica de ventas no alcanzó a generar un crecimiento respecto al año anterior. El informe se basa en un relevamiento realizado entre comercios físicos de distintas zonas comerciales de Mar del Plata, abarcando rubros como indumentaria infantil, calzado, juguetería, librería, accesorios para celulares, artículos para el hogar, computación y regalería.

Entre los puntos consultados por el DESE también se incluyeron estrategias de promoción. En ese contexto, el 83,9% de los comerciantes indicó que realizó algún tipo de promoción o incentivo de venta, frente al 16,1% que no implementó acciones de ese tipo para la fecha. Las principales propuestas combinaban opciones de financiación con tarjetas de crédito, promociones bancarias y descuentos por pagos en efectivo.

Compartir