El periodista Juan Cruz Coscarelli volvió a cubrir el verano en Mar del Plata, sorprendió a Mirtha Legrand y se prepara para su regreso a FM Cielo.

Juan Cruz Coscarelli, periodista platense con paso por móviles de verano en San Bernardo y la emisora FM Cielo, protagoniza una de las postales más comentadas de la temporada 2026 en Mar del Plata. En su segundo año como enviado especial del programa Intrusos, comparte coberturas en la ciudad junto a figuras del espectáculo y momentos con Mirtha Legrand, que no pasaron desapercibidos.

En diálogo con el portal Infocielo, Coscarelli repasó parte de su recorrido. “Hace diez años arranqué con los móviles de verano en San Bernardo como notero y productor”, recordó. Tras esa primera etapa, se volcó al periodismo político y cubrió Casa Rosada y Congreso, pero el interés por los espectáculos volvió a cruzarse en su camino.

Durante su primera temporada en Mar del Plata, esperó a Mirtha Legrand a la salida del hotel Costa Galana y le recitó un poema. “Me hizo escribírselo en papel y llevárselo”, contó el periodista, que tiene 32 años.

Este verano, volvió a sorprender a la diva con un gesto particular: “Me enteré que le gustaban los pochoclos, entonces decidí cocinarle pochoclos caseros en casa y llevárselos. Todo terminó en una foto espectacular, que muestra un contraste atractivo. Mirtha Legrand, que está relacionada con cuestiones estéticas finas, y el pochoclo, que es una comida muy popular y accesible”.

La figura de Legrand mantiene un lazo histórico con Mar del Plata desde 1973, cuando comenzó a emitir su programa desde el Hotel Provincial. “La presencia de Mirtha es muy especial. Cada vez que sale del Costa Galana, se detienen todos a mirarla”, aseguró Coscarelli. “Cruzarla es como que se pare el tiempo”, agregó.

En su primera salida teatral del año, la conductora asistió al teatro Roxy para ver el show de Fátima Florez. Allí se encontró con Marcelo Polino, vecinos, turistas, y con Coscarelli, que la esperaba con pochoclos caseros. La escena quedó registrada en fotos y videos.

Al finalizar el verano, Coscarelli regresará a La Plata, donde retomará la conducción de Todo No Se Puede en FM Cielo 103.5, y también continuará como conductor de Demasiado Humo, el ciclo político de Infocielo Play.

Lejos del glamour marplatense, su regreso le permite volver a la vida familiar. En 2025 fue padre de Alfonsina, junto a su pareja, la periodista y productora Florencia Caruso. “Es lo más lindo del amor, algo que todavía no sé poner en palabras pero que lo identifico con las sensaciones más fuertes que me tocó vivir”, expresó.

📌 Podés leer la nota original en Infocielo 👉 clic acá

Compartir