Inscripción a las becas municipales para estudiantes de carreras de nivel superior en el distrito

Hasta el 28 de febrero están abiertas las inscripciones a las becas municipales para estudiantes de carreras de nivel superior.

La inscripción permite renovar o solicitar el acompañamiento económico para estudiantes interesados que cursan una carrera de nivel terciario o universitario.

Para realizar el trámite de inscripción podrán ingresar al siguiente enlace desde donde se complementará el formulario online: https://lacosta.gob.ar/becas2026/

Luego se confirmará un turno que permitirá presentar toda la documentación correspondiente en la oficina de becas, ubicada en el Palacio Municipal de Av. Costanera N° 8001 de Mar del Tuyú.

Las becas municipales son una política destinada a todos aquellos que quieran seguir estudios nivel superior y hayan terminado el secundario, o bien ya se encuentran cursando carreras de este tipo en el Partido de La Costa o en otros municipios o provincias.

Comunicación con Angélica Fuentes, Directora del area de Becas de la Municipalidad del Partido de La Costa en RN. Dale play:

Para solicitar o renovar el beneficio se deben seguir los siguientes pasos:

-Completar la planilla online tanto para solicitar por primera vez como renovar el beneficio, se deben completar todos los campos y no pueden quedar casilleros vacíos sino el sistema no permitirá guardar la planilla.

– Seleccionar día y horario en el turnero para acercar la documentación a la oficina de becas, recordar que el trámite es personal y presencial.

– Acercarse a la oficina de becas el día del turno previamente seleccionando en la web para finalizar el trámite adjuntando la documentación solicitada que figura en el comprobante web que se emitirá luego de completar la planilla.

– Para cualquier inquietud se puede enviar un mensaje al WhatsApp 2246 -50-8670.

