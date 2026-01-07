7 de enero de 2026

Sudestada | Reparación y mantenimiento del muelle de San Clemente y el impacto del fenómeno en Tapera

13 horas atrás 0

El Club Social de Pesca, Náutica y Fomento de San Clemente continúa avanzando con las tareas de reparación y mantenimiento del muelle de la localidad.

Estos trabajos tienen como objetivo principal preservar la estructura y garantizar la seguridad de los usuarios, enfocándose en el sostenimiento de este ícono turístico y recreativo fundamental para el frente costero de San Clemente durante el desarrollo de la temporada y luego del impacto de la ultima sudestada.

Sobre la continuidad de estas labores, se estableció comunicación en Radio Noticias con Ruben Chirizola, presidente de la institución.

Durante la entrevista, el dirigente brindó detalles sobre el estado de las obras y además amplió los detalles del impacto del fenómeno meteorológico en la Tapera de López.

Dale play:

