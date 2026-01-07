La Provincia licitó obras del Tramo V en la cuenca del río Salado con financiamiento internacional para recuperar 400 mil hectáreas productivas.

Con financiamiento internacional, se busca recuperar 400 mil hectáreas productivas. Las tareas abarcan 60 km y se desarrollarán entre Bragado, Alberti y Chacabuco.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires dio inicio a la licitación de las obras correspondientes a las etapas 1 y 2 del Tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una de las intervenciones hidráulicas más relevantes del territorio bonaerense.

Según lo informado oficialmente, las tareas incluyen la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río en un tramo de 60,26 km, entre Bragado y la laguna Rocha, atravesando también Alberti y Chacabuco. Se estima una inversión total de USD 138 millones, de los cuales USD 110 millones serán financiados a través de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El proceso licitatorio fue anunciado el 2 de enero, y la apertura de sobres está prevista para el 26 de febrero. Durante la presentación, el ministro Gabriel Katopodis afirmó: “Por decisión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia de Buenos Aires va a financiar la última etapa de una de las obras más estratégicas y emblemáticas de los últimos 30 años”.

Además de Katopodis, participaron del encuentro el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el director Provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, junto a referentes del sector agropecuario y jefes comunales de la región.

Las obras comprenden también la reconstrucción de siete puentes (cinco viales y dos ferroviarios), en el marco de un proyecto que permitirá mitigar inundaciones, ampliar la frontera agropecuaria y mejorar la calidad de vida de más de 1,5 millones de habitantes.

Rodríguez destacó: “La inversión histórica en el marco del Plan Maestro del Río Salado tiene una importancia fundamental para el sector productivo y para el desarrollo del interior bonaerense”. También cuestionó la paralización del Tramo IV, que está bajo responsabilidad del Gobierno Nacional: “No podemos dejar de reclamar por la paralización de la etapa 4.2, a pesar de que existe el Fondo Hídrico”, señaló.

¿Qué incluye el Tramo V?

El Tramo V, último del plan, se extiende sobre 95,38 km desde el Canal del Este (laguna de Bragado) hasta la laguna El Carpincho (Junín), pasando por Chacabuco y Alberti. Comprende diez puentes, una obra de cierre en la laguna de Rocha y busca triplicar la sección actual del río, lo que permitirá aumentar su capacidad de conducción.

La obra apunta a recuperar unas 400 mil hectáreas productivas con criterios de sostenibilidad ambiental, respetando la conservación de humedales.

Una vez concluido el Tramo V, se habrá finalizado el 45% del Plan Maestro durante la actual gestión, recuperando 8 millones de hectáreas.

Un plan clave para la Provincia

El Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado abarca 531 km de curso fluvial y una superficie de 170.000 km². Afecta a 59 municipios y a más de 1,5 millones de personas. Su objetivo es reducir el impacto de sequías e inundaciones, proteger la infraestructura rural y mejorar la producción agropecuaria.

Las intervenciones incluyen dragado, relleno y construcción de recintos laterales para escurrimiento controlado, permitiendo el uso productivo de zonas históricamente anegadas.

Además, se finalizó el proyecto para intervenir en el Nodo Bragado, clave para el manejo hídrico de 2,8 millones de hectáreas de la Región Hídrica Área Pampeana Central.

