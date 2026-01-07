8 de enero de 2026

O’Connor presenta «El gusto es mío», un homenaje a Serrat en San Bernardo

15 horas atrás 0

El cantante Martin O’Connor presenta junto a Marcelo Rodríguez el espectáculo «El gusto es mío», una propuesta artística que realiza un recorrido musical por la obra de Joan Manuel Serrat. La presentación se llevará a cabo el próximo viernes 9 de enero en la localidad de San Bernardo del Tuyú, ofreciendo un homenaje al repertorio del reconocido cantautor español en el marco de la temporada de verano.

Sobre los detalles de este show, Martin O’Connor dialogó en «La Primera Mañana» de Radio Noticias, donde brindó precisiones sobre la puesta en escena y la selección de canciones que integran el tributo.

Durante la comunicación radial, el artista compartió su visión sobre este proyecto junto a Marcelo Rodríguez y destacó la importancia de este encuentro con el público en San Bernardo, invitando a residentes y turistas a disfrutar de esta experiencia cultural.

