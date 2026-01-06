7 de enero de 2026

«Sunset Bahía» en Termas Marinas Park | Los detalles de la propuesta

1 día atrás 0

El próximo 8 de enero, el predio de Termas Marinas Park en San Clemente del Tuyú será la sede del evento Sunset Bahía, una propuesta que busca resaltar los atractivos naturales de la región durante la temporada. La jornada contará con espectáculos de música en vivo, una zona de foodtrucks con diversas opciones gastronómicas y la posibilidad de disfrutar de la mejor vista del atardecer costero en un entorno privilegiado frente a la bahía.

Sobre la organización de este encuentro, Matías Mudano brindó detalles en Radio Noticias, destacando el trabajo realizado para concretar esta iniciativa en el parque. Según se informó durante la comunicación, el valor de la entrada es de 10 mil pesos, permitiendo el acceso a una experiencia que combina entretenimiento y paisaje para residentes y turistas que visitan la localidad de San Clemente del Tuyú.

Los detalles:

