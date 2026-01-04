4 de enero de 2026

Estas son las bajadas con cobertura de guardavidas en el distrito

28 segundos atrás 0

El Operativo se extenderá hasta el 28 de febrero y cuenta con un total de 240 puestos de vigilancia, con la cobertura de 630 guardavidas distribuidos a lo largo de todas las localidades del Partido de La Costa.

Asimismo, se amplió el horario de cobertura, que será de 9.00 a 20.00, reforzando la prevención y la atención durante los horarios de mayor concurrencia.

Cabe destacar que en la localidad de San Clemente del Tuyú se encuentra prohibido el baño en el sector comprendido entre Playa Norte y Punta Rasa, debido a las características naturales de la zona y los riesgos que presenta para los bañistas. Esta medida es permanente y responde a criterios de seguridad y prevención.

Bajadas habilitadas y zonas especiales por localidad

San Clemente del Tuyú

Bajadas habilitadas: Playa Norte, Calle 18, Av. Segunda, Calle 69, A.C.A., Calles 2 y 3 Sur, Calles 3, 4 y 5 Norte, Calles 13, 19, 32, 47, 49, 50, 68 a 74, 79, 80, 83 y 85, Av. 7 y Muelle.

Zona prohibida de baño: entre Playa Norte y Punta Rasa; entre Calle 101 y Calle 6.

Zonas de pesca: entre Calles 74 y 79 y entre Calles 86 y 100.

Las Toninas

Bajadas habilitadas: Calles 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 y 58.

Zona prohibida de baño: desde Calle 60 hasta Camping Estancia.

Santa Teresita

Bajadas habilitadas: Calles 17 (Del Carmen), 22, 24, 27, 28, 30 a 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 y Camping.

Mar del Tuyú

Bajadas habilitadas: Calles 54 a 61, 63, 66, 68 a 73, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 97 y 98.
Zona prohibida de baño: entre Calle 99 y Avenida 1.

Costa del Este

Bajadas habilitadas: Avenidas 1 a 5.
Zona prohibida de baño: entre Avenida 6 y Lancha Corbalán.

Aguas Verdes

Bajadas habilitadas: Lancha Corbalán, Calle Chiriguano, Yate Fortuna, Fragata Sarmiento, Sanavirón, Calle Diaguita y Calle Cormorán.

La Lucila del Mar

Bajadas habilitadas: Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Rebagliatti, Belgrano, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Jujuy.

Costa Azul

Bajadas habilitadas: Alberdi, Rivadavia, Moreno, Drago, Ramos Mejía, Dardo Rocha, Urquiza, Rocha, Duhau.

San Bernardo

Bajadas habilitadas: Machado, Drumond, Joaquín V. González, Mensajerías, De la Reducción, Strobel, Esquiú, Falkner, Querini, Andrade, Santa María de Oro, Garay, Av. San Bernardo, Hernandarias, Zuviría, Hernández, Gutiérrez, Frías y Obligado.

Mar de Ajó

Bajadas habilitadas: Buenos Aires, Sarmiento, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Moreno, Azopardo, Avellaneda, Libertador, Montevideo, Blanco Encalada, Espora, Rial, Marano, Prefectura, Ramos Mejía, La Argentina, Solís, Guido Spano, Brown, Torino, Yunque, Gaito, Colón, Pueyrredón, José Ingenieros, López Calvetti y Sacconi.

Nueva Atlantis

Bajadas habilitadas: Cobos, Etcheverría, Gutiérrez, Carriego, Blanco, Newton, Almafuerte, Andrade, Suárez, Roldán, Alberdi y Camping.

Compartir

Más historias

image - 2026-01-03T204115.899

Estadio de La Costa devuelve entradas y promete show sin costo

10 horas atrás 0
WhatsApp Image 2026-01-03 at 12.44.36 (1)

Sudestada provoca crecida extraordinaria en La Costa hoy

11 horas atrás 0
image - 2026-01-03T200733.826

Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en un operativo en Venezuela

11 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

guardavidas

Estas son las bajadas con cobertura de guardavidas en el distrito

29 segundos atrás 0
image - 2026-01-03T204115.899

Estadio de La Costa devuelve entradas y promete show sin costo

10 horas atrás 0
WhatsApp Image 2026-01-03 at 12.44.36 (1)

Sudestada provoca crecida extraordinaria en La Costa hoy

11 horas atrás 0
image - 2026-01-03T200733.826

Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en un operativo en Venezuela

11 horas atrás 0
pescado

Las ubicaciones de los puestos de primera venta de pescado para el verano en La Costa

1 día atrás 0