El Estadio de La Costa reintegrará el valor de entradas al show de Ulises Bueno y promete acceso gratuito a un nuevo espectáculo aún sin confirmar.

El Estadio de La Costa confirmó a través de sus redes sociales que realizará el reintegro total del valor de las entradas correspondientes al show de Ulises Bueno, que había sido suspendido. Además, se comunicó que quienes hayan adquirido tickets para ese evento tendrán la posibilidad de acceder sin costo al próximo espectáculo, en fecha a confirmar.

Tal como fue notificado previamente por la ticketera All Access, el comunicado oficial remarca que “en breve, el Estadio de La Costa enviará un correo electrónico a la dirección registrada al momento de la compra con el detalle del proceso y los pasos a seguir”.

Para cualquier consulta, se habilitó el correo electrónico:

📩 estadiosdelacosta@billboard.ar

Aún no se detallan los pasos de la nueva etapa

Si bien la información publicada responde a los reclamos por la suspensión del show, no se dieron a conocer detalles sobre la continuidad de la programación ni la grilla de espectáculos prevista para esta temporada. Desde la organización, por ahora, no hubo declaraciones oficiales sobre la reestructuración del ciclo de verano.

En este medio, Radio Noticias Web, ya habíamos anticipado semanas atrás que había incertidumbre respecto a los shows programados para la temporada 2026 en el Estadio. Aunque sin confirmación oficial, trascendió que se estarían llevando a cabo reuniones y análisis estratégicos para reflotar el proyecto de espectáculos y posicionamiento del espacio.

Además, según fuentes vinculadas a la organización, la coordinación general del estadio y su programación estaría siendo asumida por una persona del Partido de La Costa con amplia trayectoria en la producción de eventos masivos, lo que abriría una nueva etapa en el enfoque de la propuesta artística.

Por el momento, no hay fechas nuevas ni artistas confirmados, pero se espera que en los próximos días haya definiciones concretas sobre cómo continuará el proyecto del Estadio de La Costa para este verano.

