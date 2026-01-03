Sudestada genera subida extraordinaria del agua en La Costa hoy. Qué informó el Servicio de Hidrografía Naval y si hubo alerta por crecidas.

Hoy, el Partido de La Costa experimentó una crecida extraordinaria de las aguas vinculada con un fuerte evento de sudestada, que se hizo sentir especialmente durante la mañana y la tarde en toda la franja costera.

La sudestada es un fenómeno meteorológico caracterizado por vientos sostenidos desde el sureste que, al actuar sobre las masas de agua del Río de la Plata, pueden provocar un ascenso del nivel del agua en zonas costeras argentinas y uruguayas. Este proceso suele dificultar el drenaje de los cursos menores y elevar las mareas locales, con incrementos notorios en zonas pobladas de la costa bonaerense.

De acuerdo con reportes preliminares de Defensa Civil y organismos locales, el nivel del mar en sectores del Partido de La Costa superó de manera significativa los registros habituales para esta época del año, con zonas de avenida costanera y playas bajas temporalmente anegadas por el avance del agua.

Lo que informó el Servicio de Hidrografía Naval

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN), institución dependiente del Ministerio de Defensa encargada de monitorear niveles mareológicos y emitir alertas por crecidas, había publicado anteriormente para la región del Río de la Plata interior un aviso de crecida que esperó ascensos de hasta 3,50 metros sobre los valores de marea para jornadas recientes.

Según el registro oficial de alertas para la Costa Atlántica Bonaerense, no figuraba un aviso o alerta mareológica específica vigente al momento de la sudestada en La Costa, aunque las mediciones de la zona suelen estar relacionadas con condiciones similares a las del Río de la Plata cuando los vientos del sudeste se intensifican.

En los mecanismos de aviso del SHN se detalla que —para considerarse una alerta de crecida en la costa atlántica— los niveles deben superar ciertos umbrales establecidos en los mareógrafos locales (por ejemplo más de 2,60 m en áreas del norte costero).

Recomendaciones y situación actual

Ante el fenómeno actual, autoridades de Defensa Civil y equipos de emergencias recomiendan:

Evitar acercarse a la línea de costa durante períodos de viento intenso o cuando las aguas avanzan sobre la playa.

durante períodos de viento intenso o cuando las aguas avanzan sobre la playa. No transitar por sectores anegados , ya que la fuerza del agua y las corrientes pueden ser peligrosas.

, ya que la fuerza del agua y las corrientes pueden ser peligrosas. Seguir los comunicados oficiales de organismos como el SHN o el Servicio Meteorológico Nacional para actualizaciones de pronósticos y posibles cambios en las alertas.

