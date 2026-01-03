Nicolás Maduro fue detenido por fuerzas de EE.UU. en un operativo militar en Venezuela. Repercusiones internacionales y respuestas locales.

En la madrugada del 3 de enero de 2026, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido en el marco de un operativo militar llevado adelante por fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano. Según informó el propio Donald Trump, la acción fue parte de lo que denominó una “intervención humanitaria”.

«Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado fuera del país en un avión militar estadounidense», aseguró el exmandatario norteamericano en una conferencia desde Miami, donde brindó detalles sobre el despliegue.

El gobierno venezolano, a través de medios estatales como VTV y Telesur, calificó la operación como una «agresión imperialista contra la soberanía nacional». Además, distintas figuras del oficialismo como Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, negaron que Maduro haya sido capturado y reclamaron «pruebas de vida» a Washington.

Reacciones internacionales

La noticia generó reacciones inmediatas en varios países de la región. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a la intervención extranjera. En cambio, mandatarios como Javier Milei en Argentina y Luis Lacalle Pou en Uruguay, respaldaron públicamente la decisión de Estados Unidos.

En tanto, el secretario general de la ONU pidió evitar una escalada de violencia y llamó a preservar la estabilidad institucional en Venezuela.

En redes y medios

Dentro del país, el acceso a medios independientes estuvo limitado durante las horas posteriores al anuncio. Algunos portales como Crónica Uno y El Nacional reportaron fallas de conectividad y dificultades para cubrir los acontecimientos.

En redes sociales, hubo manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo a la intervención. Figuras de la oposición venezolana como María Corina Machado celebraron el operativo como un punto de quiebre.

«Es el inicio de una nueva etapa para Venezuela. El fin de una dictadura y la esperanza de una transición democrática», escribió la dirigente en su cuenta de X.

