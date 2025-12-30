30 de diciembre de 2025

Hechos policiales y siniestros viales recientes en la región

Informe sobre robos, accidentes de tránsito y hechos policiales recientes en Mar de Ajó, La Costa, Villa Gesell, Pinamar y Madariaga.

En los últimos días se registraron distintos hechos policiales y accidentes de tránsito en la zona de la costa atlántica y alrededores. El siguiente informe resume los principales incidentes en ciudades como Mar de Ajó, La Costa, Villa Gesell, Pinamar y Madariaga, con la información disponible de fuentes oficiales y policiales.

Robo con destrozos a comercio en Mar de Ajó

Un comercio de comidas caseras ubicado en Avellaneda y Catamarca fue víctima de un robo violento durante la madrugada del domingo. Delincuentes forzaron una ventana superior y una puerta lateral para ingresar al local “La Negrita”, que estaba próximo a inaugurarse.

Según la denuncia, se llevaron la panchera, cortadora de fiambre, sanguchera eléctrica, herramientas, caja registradora y mercadería. También destrozaron alimentos en heladeras y freezers arrojando thinner y aguarrás, dejándolos inservibles.

Desde el comercio indicaron que este no sería un hecho aislado en la zona y solicitaron a la comunidad que compartan videos de seguridad para intentar recuperar parte de lo robado.

🚑 Accidente fatal en cruce de rutas en La Plata camino a la Costa

Un hombre de 68 años, identificado como Rogelio Omar Medina, murió este domingo tras volcar la camioneta que conducía en el cruce de Ruta Provincial 6 y Ruta Provincial 215, en jurisdicción de La Plata. El siniestro ocurrió cuando circulaba junto a su esposa, quien relató que una distracción al volante habría sido determinante.

La víctima falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Su esposa, de 65 años, logró salir por sus propios medios y fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado. La causa fue caratulada como “Muerte por accidente”, bajo investigación de la UFI N.º 14 del Departamento Judicial La Plata.

🚗 Accidentes viales y hechos policiales en Villa Gesell

En zonas cercanas a Villa Gesell se produjeron varios siniestros viales y hechos policiales menores en los últimos días:

  • Una colisión entre dos automóviles en Ruta 11, sin heridos de gravedad, pero con daños materiales.
  • Un conductor que habría chocado y se dio a la fuga terminó con su vehículo incendiado; fue detenido posteriormente por la policía local.
  • Varias aprehensiones por delitos que incluyen intento de retiro de vehículos secuestrados con documentación apócrifa, robos menores e incidentes con arma blanca.

🛣️ Siniestralidad y delitos menores en Santa Teresita y Partido de La Costa


Epígrafe: Escena de choque en Santa Teresita en un accidente vial reciente.

En el Partido de La Costa y localidades como Santa Teresita se reportaron:

  • Choques viales en tramos de Ruta 11, incluidos casos donde motociclistas y automovilistas protagonizaron siniestros sin que se registraran lesiones graves.
  • Detenciones por delitos menores, entre ellas la recuperación de una moto robada y la aprehensión de un joven acusado de un arrebato de cartera a una vecina.

Hechos de tránsito y seguridad en Pinamar y Madariaga


Epígrafe: Control policial en Pinamar/Madariaga para prevención de delitos y siniestros viales.

En Pinamar y Madariaga, las autoridades también informaron intervenciones vinculadas a seguridad y tránsito:

  • Controles de tránsito en rutas de acceso con infracciones por exceso de velocidad y motocicletas sin documentación.
  • Aprehensiones por hurtos y faltas de ordenanza urbana durante la temporada estival.
  • Actuaciones policiales por disturbios y consultas a vecinos preocupados por el aumento de hechos menores.
