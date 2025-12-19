Nueva Columna de Moda y Asesoría de Imagen en «La Primera Mañana»

El programa «La Primera Mañana» de Radio Noticias 105.7 suma una nueva propuesta a su grilla de contenidos con el lanzamiento de su columna de moda y asesoría de imagen. Este segmento está diseñado para brindar a los oyentes herramientas prácticas sobre tendencias, estilo personal y comunicación no verbal a través de la imagen. Con esta incorporación, el ciclo matutino busca diversificar sus temáticas y ofrecer consejos útiles para el día a día de su audiencia.

Para profundizar en los objetivos de este nuevo espacio y los temas que se abordarán cada semana, se estableció comunicación con Claudia Moss, asesora de imagen, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Moss destacó la importancia de la imagen personal como una herramienta de confianza y profesionalismo.

Los detalles:

