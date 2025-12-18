19 de diciembre de 2025

«La Costa Gay» | Nueva plataforma para el Turismo LGBT+ en el distrito

Se ha lanzado «La Costa Gay», una nueva plataforma en redes sociales diseñada específicamente para promover el turismo LGBT+ en el Partido de La Costa. Esta iniciativa busca posicionar al distrito como un destino inclusivo y diverso, brindando información sobre servicios, eventos y espacios seguros para la comunidad.

El proyecto surge como una herramienta digital clave para fomentar la visibilidad y potenciar el desarrollo económico local a través de una propuesta turística que celebra la diversidad y la integración en toda la región costera.

Para profundizar en el alcance de esta propuesta y su impacto en la comunidad, se estableció comunicación con Pablo Nulli, referente de Orgullo La Costa, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Nulli detalló los objetivos de la plataforma y la importancia de contar con canales de comunicación que impulsen un turismo respetuoso y amigable.

Los detalles:

