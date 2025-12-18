18 de diciembre de 2025

Verano | «El Quincho Tenis» de San Bernardo con propuestas para todas las edades

9 horas atrás 0

El Quincho Tenis San Bernardo se consolida como un espacio de referencia para la práctica deportiva en la localidad, ofreciendo una amplia gama de actividades de tenis destinadas tanto a niños como a adultos.

Con propuestas que van desde la formación inicial para los más pequeños hasta clases de perfeccionamiento y turnos recreativos para los mayores, el club busca fomentar la vida saludable y el aprendizaje de este deporte y otros.

Para conocer los detalles de las clases, los horarios disponibles y la metodología de trabajo, se estableció comunicación con Jonathan Hein, profesor de tenis y de Educación Física, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Hein brindó información sobre cómo sumarse a las propuestas del Quincho Tenis San Bernardo y destacó los beneficios de la práctica deportiva en todas las etapas de la vida.

Dale play:

