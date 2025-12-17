18 de diciembre de 2025

Capacitación de Fútbol Playa con el DT de la Selección Nacional en Mar de Ajó

22 horas atrás 0

Hernán Magrini, director técnico de la Selección Argentina de Fútbol Playa, visitará la localidad de Mar de Ajó para brindar una capacitación especializada en la disciplina desde mañana jueves 18. Este encuentro representa una oportunidad destacada para deportistas, entrenadores y entusiastas del distrito, ya que contarán con la presencia y los conocimientos de un referente de máxima jerarquía a nivel nacional.

La jornada tiene como objetivo principal potenciar el desarrollo de este deporte en las costas locales y compartir tácticas y metodologías de entrenamiento de alto rendimiento.

Para profundizar en los detalles de la organización y la modalidad de esta actividad, se estableció comunicación con Lautaro Lucero, integrante de la organización del evento, en Radio Noticias.

Lucero brindó precisiones sobre la importancia de recibir al entrenador nacional en el Partido de La Costa y cómo los interesados pueden participar de esta formación profesional.

Los detalles:

