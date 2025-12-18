Un costero en Qatar | A 3 años del título mundial

A 3 años del triunfo argentino en el Mundial de Qatar 2022, se recuerda la cobertura de un costero en el estadio de Lusail y mensajes en redes por la efeméride.

Este 18 de diciembre se cumplen tres años desde que la Selección Argentina se consagró campeona de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, tras vencer a Francia en una final que concluyó 3‑3 en tiempo reglamentario y se definió por penales 4‑2.

La final se jugó en el Estadio Icónico de Lusail, con 88.966 espectadores presentes, según registros oficiales del partido decisivo. Entre ellos, uno fue costero y es nuestro: el periodista Nicola Bron, quien viajó desde el Partido de La Costa para vivir en carne propia el partido que quedará en la historia.

Desde Qatar hasta La Costa

Nicola Bron realizó una cobertura especial para su canal de MdA Noticias en YouTube y también para Radio Noticias Web, relatando el desarrollo del torneo y la definición en el estadio. En sus publicaciones, hoy volvió al recuerdo de esa experiencia.

En un post reciente en redes sociales, Bron compartió un mensaje que resume lo vivido: “A 3 años de pasar a la inmortalidad: Argentina campeona del mundo 2022. Uno de los 88.966 presentes, será eterno.”

El contexto del título

La Copa Mundial de Qatar 2022 se disputó entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Fue la primera vez que este torneo se realizó en el Medio Oriente y también la primera fuera de los meses tradicionales de junio y julio.

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, llegó a la final tras un torneo con altibajos y momentos destacados, incluidos partidos claves en fase de grupos y en rondas eliminatorias.

La final ante Francia es considerada una de las más intensas de la historia reciente, con goles de Lionel Messi, Ángel Di María y un triplete de Kylian Mbappé, que llevó el partido a la definición desde los 12 pasos.

Compartir