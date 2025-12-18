«La Sin Nombre» llega al Espacio Multicultural de San Bernardo

El Espacio Multicultural de San Bernardo abrirá sus puertas este viernes 19 de diciembre para la presentación de la obra teatral «La Sin Nombre». Esta pieza, que surge de un proceso de investigación escénica y creación colectiva, propone un encuentro íntimo donde el cuerpo y la palabra se entrelazan para explorar fragmentos de la identidad. La función se llevará a cabo bajo la modalidad de «entrada a la gorra», permitiendo que toda la comunidad se acerque a disfrutar de una propuesta artística que invita a la reflexión y al diálogo intercultural.

Para profundizar en el proceso creativo y los detalles de esta puesta en escena, se estableció comunicación con la actriz Anahí Gorondon en Radio Noticias.

Gorondon, integrante del elenco, compartió cómo fue el trabajo de improvisación que dio vida a la obra y qué sensaciones buscan transmitir al espectador en esta función especial.

