18 de diciembre de 2025

«La Sin Nombre» llega al Espacio Multicultural de San Bernardo

6 horas atrás 0

El Espacio Multicultural de San Bernardo abrirá sus puertas este viernes 19 de diciembre para la presentación de la obra teatral «La Sin Nombre». Esta pieza, que surge de un proceso de investigación escénica y creación colectiva, propone un encuentro íntimo donde el cuerpo y la palabra se entrelazan para explorar fragmentos de la identidad. La función se llevará a cabo bajo la modalidad de «entrada a la gorra», permitiendo que toda la comunidad se acerque a disfrutar de una propuesta artística que invita a la reflexión y al diálogo intercultural.

Para profundizar en el proceso creativo y los detalles de esta puesta en escena, se estableció comunicación con la actriz Anahí Gorondon en Radio Noticias.

Gorondon, integrante del elenco, compartió cómo fue el trabajo de improvisación que dio vida a la obra y qué sensaciones buscan transmitir al espectador en esta función especial.

Dale play:

Compartir

Más historias

la costa gay

«La Costa Gay» | Nueva plataforma para el Turismo LGBT+ en el distrito

19 minutos atrás 0
meier

Muestra Virtual del Taller de Lili Meier por la plataforma Zoom | Los detalles

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-18 at 15.33.06

Homicidio culposo: imputan a dueños y cuidadoras del geriátrico Sagrada Familia tras el incendio fatal

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

la costa gay

«La Costa Gay» | Nueva plataforma para el Turismo LGBT+ en el distrito

19 minutos atrás 0
meier

Muestra Virtual del Taller de Lili Meier por la plataforma Zoom | Los detalles

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-18 at 15.33.06

Homicidio culposo: imputan a dueños y cuidadoras del geriátrico Sagrada Familia tras el incendio fatal

5 horas atrás 0
la sin nombre

«La Sin Nombre» llega al Espacio Multicultural de San Bernardo

6 horas atrás 0
image - 2025-12-18T110552.164

Un costero en Qatar | A 3 años del título mundial

9 horas atrás 0