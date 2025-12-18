19 de diciembre de 2025

Muestra Virtual del Taller de Lili Meier por la plataforma Zoom | Los detalles

1 día atrás 0

El taller de narración oral dirigido por Lili Meier llevará a cabo su muestra virtual este viernes 19 de diciembre. El evento se realizará a través de la plataforma Zoom y será una actividad libre y gratuita abierta a toda la comunidad. Se trata de un espacio dedicado a compartir el trabajo realizado por los alumnos del taller durante el ciclo.

Para conocer cómo participar de este encuentro y los detalles de la propuesta artística, se estableció comunicación con la narradora Lili Meier en Radio Noticias.

Meier explicó la dinámica de la muestra y destacó el valor de la palabra como puente de conexión en la virtualidad.

Los detalles:

Compartir

Más historias

gabrielle parlamento

Se realizó el 1° Parlamento Bonaerense de la Discapacidad con participación local

52 minutos atrás 0
parroquia v clelia

Vísperas de Navidad | Pesebre Viviente en Villa Clelia

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-19 at 08.03.25

Corte de fibra óptica afectó servicios en Pinamar y alrededores

2 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

gabrielle parlamento

Se realizó el 1° Parlamento Bonaerense de la Discapacidad con participación local

52 minutos atrás 0
parroquia v clelia

Vísperas de Navidad | Pesebre Viviente en Villa Clelia

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-12-19 at 08.03.25

Corte de fibra óptica afectó servicios en Pinamar y alrededores

2 horas atrás 0
guitarreada

Gran Guitarreada con Mariana Santander y Amigos en Mar de Ajó | Los detalles

3 horas atrás 0
image - 2025-12-19T072116.227

Crece la alarma por estafas en alquileres en La Costa | Consejos para evitar dolores de cabeza

13 horas atrás 0