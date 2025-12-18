Muestra Virtual del Taller de Lili Meier por la plataforma Zoom | Los detalles

El taller de narración oral dirigido por Lili Meier llevará a cabo su muestra virtual este viernes 19 de diciembre. El evento se realizará a través de la plataforma Zoom y será una actividad libre y gratuita abierta a toda la comunidad. Se trata de un espacio dedicado a compartir el trabajo realizado por los alumnos del taller durante el ciclo.

Para conocer cómo participar de este encuentro y los detalles de la propuesta artística, se estableció comunicación con la narradora Lili Meier en Radio Noticias.

Meier explicó la dinámica de la muestra y destacó el valor de la palabra como puente de conexión en la virtualidad.

Los detalles:

