Fiscal imputa a dueños y cuidadoras del geriátrico Sagrada Familia por homicidio culposo tras un incendio que dejó 3 muertos en Mar del Plata.

Mar del Plata – La Justicia imputó por homicidio culposo a los tres propietarios del geriátrico Sagrada Familia y a dos cuidadoras que se encontraban en el lugar durante el trágico incendio que dejó tres mujeres fallecidas y una cuarta en grave estado. La causa, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, avanza con firmeza en busca de responsabilidades penales tras revelarse graves irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.

Cinco imputados por una tragedia evitable

Tras un allanamiento ordenado por la fiscalía y ejecutado por la policía científica, se estableció que el geriátrico ubicado en Jujuy al 1100 operaba sin habilitación provincial vigente y no cumplía con normas básicas de seguridad. En base a esta evidencia, el fiscal Moure imputó a:

Tres propietarios (dos mujeres y un hombre, hermanos entre sí)

(dos mujeres y un hombre, hermanos entre sí) Dos cuidadoras, a cargo del turno nocturno al momento del incendio

Los cargos incluyen:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Incendio culposo

Irregularidades graves y negligencia

Entre los hallazgos más comprometederos, se destacan:

El geriátrico tenía trámite de habilitación iniciado en 2019 , pero nunca aprobado . Funcionaba de manera irregular desde entonces.

, pero . Funcionaba de manera irregular desde entonces. El sistema de detección de humo era deficiente : varios sensores estaban fuera de servicio o no funcionaban adecuadamente.

: varios sensores estaban fuera de servicio o no funcionaban adecuadamente. En el momento del incendio, había 38 adultos mayores alojados y solo dos cuidadoras presentes , cuando la normativa exige entre seis y ocho trabajadores para ese número de residentes.

y , cuando la normativa exige para ese número de residentes. Las instalaciones carecían de un plan de evacuación claro y eficaz.

Estos elementos llevaron al fiscal a considerar que hubo una cadena de negligencias graves que podrían haber contribuido directamente a las muertes.

Compromiso judicial: peritajes clave

La investigación avanza ahora con el aporte de peritos de Bomberos y Policía Científica, que trabajan en establecer el origen del fuego y su propagación. También se secuestró documentación clave, además de detectores de humo, registros de personal y material fílmico de cámaras de seguridad.

“Una tragedia que pudo evitarse”

Fuentes cercanas a la causa señalan que el foco está puesto en determinar si los dueños omitieron adoptar medidas mínimas de seguridad y si las cuidadoras actuaron conforme a protocolos.

El fiscal Moure se comprometió públicamente a llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Compartir