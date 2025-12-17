Susto en el Teatro Coral de Mar de Ajó por desprendimiento de cielo raso | ¿Que dijeron desde la Municipalidad?
Se registró un incidente en el Teatro Coral de Mar de Ajó, donde se produjo el desprendimiento de un sector del cielo raso. El hecho ha generado preocupación debido a la necesidad de evaluar las condiciones estructurales del edificio.
Para brindar detalles sobre lo ocurrido y las medidas que se están implementando desde la gestión local, se estableció comunicación con Walter Natalizia, Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad del Partido de La Costa, en Radio Noticias.
Durante la entrevista, el funcionario explicó el estado actual del teatro y las tareas que se están llevando a cabo para solucionar el inconveniente.