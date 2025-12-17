17 de diciembre de 2025

Nueva Columna de Salud | El Dr. Hernán Martín se suma a «La Primera Mañana»

Radio Noticias continúa enriqueciendo su grilla de contenidos y anuncia la incorporación de un nuevo segmento especializado en bienestar.

A partir de ahora, cada miércoles en «La Primera Mañana», el programa conducido por Meche González, se presentará la columna de salud a cargo del Dr. Hernán Martín.

Este espacio brindará a los oyentes información médica confiable, consejos para una vida saludable y el análisis de los temas sanitarios más relevantes de la actualidad, consolidando el compromiso de la emisora con la difusión de contenidos de interés para toda la comunidad.

