18 de diciembre de 2025

Mar de Ajó celebrará sus 90 años de historia

1 día atrás

Este domingo 21, Mar de Ajó celebrará su 90° aniversario con una jornada especial que reunirá a la comunidad en torno a su historia, su identidad y el trabajo colectivo que dio forma a una de las localidades más emblemáticas del Partido de La Costa.

La propuesta incluirá expresiones culturales, emprendimientos locales y espacios de encuentro pensados para disfrutar en familia, fortaleciendo el vínculo entre cultura, producción y comunidad.

Comunicación con César Estaurino, Delegado Municipal. Dale play:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SHOWS

Desde las 10.00 en Plaza de los Pioneros (Tucumán y Ramos Mejía)
-Izamiento del pabellón nacional y ofrenda floral.
-Estrofas del Himno Nacional Argentino.
-Palabras de bendición del cura párroco Luis Aguirre.
-Palabras del intendente Juan de Jesús.
-Palabras de la pionera Clelia Maxit y participación de Roberto Minjolou.
-Poema sobre Mar de Ajó a cargo de Ana Farías.
-Corte de torta.

Desde las 18.00 en Av. Libertador y Francisco de las Carreras
-Los del Mar (grupo folklórico del Fomento Mar de Ajó Norte).
-Grupo Eluney.
-Gauchos de Güemes.
-Roberto Minjolou junto a los hermanos Flores.
-Energía en Movimiento (adultos mayores).
-Cristian Figueroa.
-Corte de torta.
-Banda Serie 2.

