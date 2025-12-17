Mar de Ajó celebrará sus 90 años de historia
Este domingo 21, Mar de Ajó celebrará su 90° aniversario con una jornada especial que reunirá a la comunidad en torno a su historia, su identidad y el trabajo colectivo que dio forma a una de las localidades más emblemáticas del Partido de La Costa.
La propuesta incluirá expresiones culturales, emprendimientos locales y espacios de encuentro pensados para disfrutar en familia, fortaleciendo el vínculo entre cultura, producción y comunidad.
Comunicación con César Estaurino, Delegado Municipal.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SHOWS
Desde las 10.00 en Plaza de los Pioneros (Tucumán y Ramos Mejía)
-Izamiento del pabellón nacional y ofrenda floral.
-Estrofas del Himno Nacional Argentino.
-Palabras de bendición del cura párroco Luis Aguirre.
-Palabras del intendente Juan de Jesús.
-Palabras de la pionera Clelia Maxit y participación de Roberto Minjolou.
-Poema sobre Mar de Ajó a cargo de Ana Farías.
-Corte de torta.
Desde las 18.00 en Av. Libertador y Francisco de las Carreras
-Los del Mar (grupo folklórico del Fomento Mar de Ajó Norte).
-Grupo Eluney.
-Gauchos de Güemes.
-Roberto Minjolou junto a los hermanos Flores.
-Energía en Movimiento (adultos mayores).
-Cristian Figueroa.
-Corte de torta.
-Banda Serie 2.