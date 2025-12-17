Mar de Ajó celebrará sus 90 años de historia

Este domingo 21, Mar de Ajó celebrará su 90° aniversario con una jornada especial que reunirá a la comunidad en torno a su historia, su identidad y el trabajo colectivo que dio forma a una de las localidades más emblemáticas del Partido de La Costa.

La propuesta incluirá expresiones culturales, emprendimientos locales y espacios de encuentro pensados para disfrutar en familia, fortaleciendo el vínculo entre cultura, producción y comunidad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SHOWS

Desde las 10.00 en Plaza de los Pioneros (Tucumán y Ramos Mejía)

-Izamiento del pabellón nacional y ofrenda floral.

-Estrofas del Himno Nacional Argentino.

-Palabras de bendición del cura párroco Luis Aguirre.

-Palabras del intendente Juan de Jesús.

-Palabras de la pionera Clelia Maxit y participación de Roberto Minjolou.

-Poema sobre Mar de Ajó a cargo de Ana Farías.

-Corte de torta.

Desde las 18.00 en Av. Libertador y Francisco de las Carreras

-Los del Mar (grupo folklórico del Fomento Mar de Ajó Norte).

-Grupo Eluney.

-Gauchos de Güemes.

-Roberto Minjolou junto a los hermanos Flores.

-Energía en Movimiento (adultos mayores).

-Cristian Figueroa.

-Corte de torta.

-Banda Serie 2.

