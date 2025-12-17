Comienza la 10ª edición de Santa Teresita Cup

Desde hoy y hasta el domingo 21 se llevará a cabo la 10ª edición de Santa Teresita Cup, el torneo internacional de fútbol infantil que reúne a miles de deportistas en el Partido de La Costa.

Se trata de un encuentro orientado a clubes, colegios, escuelas de fútbol y equipos de amigos, que cuenta con la participación de delegaciones de diferentes provincias argentinas y de países limítrofes como Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y Brasil.

Todos los equipos tienen asegurados cinco partidos por categoría y disputan las Copas de Oro, Copa de Plata, Copa de Bronce y Copa Amistad, según las clasificaciones en los grupos.

En esta oportunidad, la modalidad masculina contempla a las categorías 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en canchas de 11; 2014, 2015 y 2016 en canchas de 9; y 2017 y 2018 en canchas de 7. La modalidad de fútbol femenino, en tanto, tendrá Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18.

El torneo, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, se desarrollará en el predio del Club Atlético Defensores Unidos (CADU), sobre la Ruta Provincial 11 frente al ingreso por Av. 32 de Santa Teresita.

