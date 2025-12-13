Más de 20 bodegas, cocina gourmet y gran convocatoria en La Costa Vino 2025, el evento que ya es un clásico del verano en Mar de Ajó.

Un camino que crece y en el que vale la pena confiar

Con una convocatoria que superó las expectativas, se realizó la tercera edición de La Costa Vino, una experiencia que ya se afianza como parte del calendario enogastronómico de la región.

Organizada por las vinotecas Ícono y Bouquet del Mar, y con el respaldo del Hotel Latinoamericano, la velada reunió a más de veinte bodegas destacadas del país, entre ellas Zuccardi, Chakana Wines, Familia Schroeder, Bodega López, Animal Organic Vineyards, Antucura, 59N, Bodega Sottano y Mara de Uco. A ellas se sumaron otras propuestas de autor y emprendimientos boutique, que ofrecieron etiquetas exclusivas para un público ávido de nuevas experiencias.

El evento no fue solo un encuentro con el vino: también se vivió como una celebración de los sentidos. La Fille des Chocolats propuso una delicada degustación de chocolate artesanal y el chef costero Elías Sotelo ofreció opciones de cocina libre de gluten, generando una propuesta inclusiva y variada para todos los asistentes.

El evento para mayores de 18 años ya se convierte en una tendencia que genera y fomenta el encuentro del sector comercial y de aquellos que se acercan al mundo del vino, la noche permitió no solo degustar, sino también adquirir productos, hablar con enólogos, aprender sobre procesos de elaboración y compartir un brindis entre vecinos, visitantes, sommeliers y comerciantes locales.

Desde la organización agradecieron la gran respuesta del público y destacaron que “este tipo de iniciativas son una tendencia que crece en el país y que La Costa debe capitalizar con inteligencia”. En ese sentido, remarcaron el valor de combinar turismo, gastronomía y producción nacional como forma de fortalecer el perfil cultural y económico del distrito.

La Costa Vino volvió a demostrar que el buen vino no es solo un producto, sino un punto de encuentro. Un espacio para crecer, brindar y confiar.

