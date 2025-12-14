La canasta básica aumentó 3,6% en noviembre y una familia necesitó más de $1.000.000 para no ser pobre

El costo de las canastas básicas se aceleró fuerte en noviembre, en línea con el recalentamiento de la inflación general. Se destacaron los aumentos en alimentos, fundamentalmente en la carne.

Según el informe del INDEC, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que determina la línea de indigencia- saltó 4,1%, récord desde marzo. De este modo, una familia tipo, de cuatro integrantes, necesitó $566.364,43 para no ser considerada indigente.

En esa línea, la Canasta Básica Total (CBT) -que determina la línea de pobreza- subió 3,6%, por lo que una familia tipo necesitó $1.257.329,03 para no ser considerada pobre.

Con estos resultados, la CBA acumula en el año un incremento del 21,1% y una variación interanual del 28,9%, mientras que la CBT acumula una suba del 22,7% y una variación interanual del 25,4%.

La canasta básica alimentaria (CBA) representa el monto mínimo necesario para cubrir los requerimientos nutricionales esenciales de una familia, definiendo así la línea de indigencia. Por su parte, la canasta básica total (CBT) amplía ese cálculo al incluir, además de los alimentos, bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte y educación, y establece la línea de pobreza.

La metodología utilizada por el INDEC para calcular estas canastas se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) y en el coeficiente de Engel, que relaciona el gasto en alimentos con el gasto total de los hogares.

Fuente Política Argentina

