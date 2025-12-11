Rifa solidaria en apoyo a la Brigada Acuática de Bomberos de San Clemente
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú ha lanzado una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos esenciales para sostener, equipar y capacitar a su Brigada Acuática.
La iniciativa busca obtener el apoyo de la comunidad para asegurar que los rescatistas cuenten con los medios necesarios para operar de manera segura y eficiente.
Para ofrecer todos los detalles sobre esta campaña y la relevancia de los fondos a recaudar, se estableció comunicación con Mateo Díaz Vieira, integrante de la brigada de Bomberos Voluntarios de San Clemente, en Radio Noticias.
Díaz Vieira explicó cómo la comunidad puede colaborar adquiriendo la rifa y describió el destino de los recursos.