12 de diciembre de 2025

Rifa solidaria en apoyo a la Brigada Acuática de Bomberos de San Clemente

16 horas atrás 0

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú ha lanzado una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos esenciales para sostener, equipar y capacitar a su Brigada Acuática.

La iniciativa busca obtener el apoyo de la comunidad para asegurar que los rescatistas cuenten con los medios necesarios para operar de manera segura y eficiente.

Para ofrecer todos los detalles sobre esta campaña y la relevancia de los fondos a recaudar, se estableció comunicación con Mateo Díaz Vieira, integrante de la brigada de Bomberos Voluntarios de San Clemente, en Radio Noticias.

Díaz Vieira explicó cómo la comunidad puede colaborar adquiriendo la rifa y describió el destino de los recursos.

Dale play:

