La Costa no será sede de la asamblea de Testigos de Jehová. El evento se hará en Pinamar y Mar del Plata y mueve miles de visitantes.

La localidad de Mar de Ajó finalmente no será sede de la asamblea anual de los Testigos de Jehová en 2026. La decisión, que ya había sido anticipada por el portal MDA Noticias, fue confirmada oficialmente por la organización religiosa, que este año dividirá el evento entre las ciudades de Pinamar y Mar del Plata.

La asamblea, que en ediciones anteriores se realizó en el Estadio de La Costa, convoca habitualmente a miles de asistentes y representa un movimiento significativo para la economía local, especialmente en temporada baja.

Un evento que moviliza turismo y economía

De acuerdo a estimaciones vinculadas a ediciones anteriores, cerca de 8 mil personas participan de estas asambleas, generando un impacto directo en hotelería, gastronomía, transporte y comercios.

Durante el evento realizado el año pasado en el Estadio de La Costa, se registró una alta ocupación en alojamientos de Mar de Ajó y localidades cercanas, además de un incremento en la actividad de restaurantes, supermercados y servicios.

Este tipo de encuentros forma parte del denominado turismo de reuniones o turismo de eventos, un segmento que distintos destinos buscan consolidar para sostener actividad durante todo el año, más allá de la temporada de verano.

La decisión de dividir la sede

Según información publicada en el sitio oficial de los Testigos de Jehová, la asamblea de este año se desarrollará en octubre en dos sedes: Pinamar y Mar del Plata.

Fuentes consultadas vinculadas a la organización señalaron que «el año pasado nos sentimos cómodos y bien atendidos», aunque también indicaron que para esta edición «se evaluó que lo más conveniente era dividir el evento».

Por otra parte, contactos relacionados con la empresa Bilboard —ligada a la gestión del espacio— sostuvieron que el punto de desacuerdo habría sido de carácter económico.

Una oportunidad que no se concreta

La no realización del evento en el Partido de La Costa implica la pérdida de un flujo estimado de miles de visitantes en un mes clave como octubre, donde el movimiento turístico suele ser menor.

En ese contexto, el turismo de convenciones y eventos aparece como una alternativa estratégica para mejorar la rotación de público a lo largo del año, generando ingresos sostenidos para distintos sectores.

Reflexión: acuerdos y oportunidades

La situación abre un interrogante sobre cómo se gestionan este tipo de acuerdos entre privados y qué herramientas puede desarrollar la comunidad para acompañar y sostener estas oportunidades.

No se trata de buscar responsables, sino de analizar qué mecanismos pueden fortalecerse para evitar la pérdida de eventos que generan impacto económico en la región.

El desafío, en este sentido, es pensar cómo defender intereses colectivos en escenarios donde las decisiones dependen de múltiples actores, y cómo consolidar al Partido de La Costa como una plaza competitiva para el turismo de reuniones.

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