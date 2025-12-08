Gabriela Demaría se despidió del Senado bonaerense

La senadora Gabriela Demaría agradeció tras cerrar su etapa en el Senado bonaerense. Mencionó a su equipo, su familia y su labor en la Quinta Sección.

La senadora provincial Gabriela Demaría compartió un mensaje en sus redes sociales con motivo del cierre de su etapa legislativa en la Cámara Alta bonaerense. A través de una publicación, expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron durante sus ocho años de mandato.

«Hoy fue un día de mucha emoción por el cierre de esta etapa. Quiero agradecer a las y los trabajadores que hacen al funcionamiento diario del Senado BA y a mi equipo por estos ocho años de trabajo, compromiso y aprendizajes», escribió Demaría.

En su mensaje, también se dirigió al electorado que la respaldó en dos oportunidades para ocupar una banca en representación de la Quinta Sección Electoral.

«Al pueblo de La Costa y de la Quinta Sección que me honraron dos veces con la responsabilidad de representarlos en esta banca. Sepan que trabajé con todo el compromiso, la dedicación y la responsabilidad para hacerlo de la mejor manera», agregó.

La legisladora mencionó además a su entorno más cercano y a referentes políticos de su espacio:

«Por supuesto, agradecer a mi familia y a mis compañeros y compañeras de La Costa, que son faro y empujan siempre a nuevos desafíos», destacó.

En otro tramo de su mensaje, tuvo palabras para sus colegas de la cámara, en particular para las y los integrantes del bloque Unión por la Patria y para su presidenta, María Teresa García:

«Trabajamos siempre para honrar la palabra y darle sentido en los hechos a lo que entendemos que es la política: una herramienta para transformar la realidad», señaló, y continuó:

«Qué suerte la nuestra haberte tenido acá todo este tiempo, aprendimos mucho de tu inteligencia, tu fuerza y tu coraje», expresó en referencia a García.

Finalmente, Demaría dejó abierta la posibilidad de continuar en la militancia política, aunque sin detallar qué rol asumirá a futuro:

«Más allá de los lugares que ocupamos en el devenir de nuestras trayectorias, lo que realmente nos une son las luchas. Allí nos seguiremos encontrando, en el campo nacional y popular, estemos donde estemos, militando para dar vuelta esta página dolorosa de nuestra historia», concluyó.

