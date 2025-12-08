Flavia Delmonte cerró su etapa en el Senado bonaerense

La senadora Flavia Delmonte culminó su segundo mandato en el Senado bonaerense y destacó leyes aprobadas durante su gestión.

Con un mensaje en redes sociales, la senadora provincial Flavia Delmonte anunció el final de su ciclo legislativo en la Cámara Alta bonaerense. Tras dos mandatos consecutivos, agradeció el respaldo de quienes la acompañaron durante su gestión.

«Finalizó mi mandato en el Senado BA. Terminó una etapa donde tuve el gran honor de representar a los bonaerenses en la Cámara alta de la Legislatura, les quiero agradecer de corazón el haberme elegido para este cargo por dos mandatos», escribió Delmonte.

En la publicación, la legisladora perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR) destacó el trabajo conjunto realizado junto a su equipo y enumeró algunos de los proyectos convertidos en ley durante su paso por la Legislatura.

«Me voy de este recinto con el orgullo de haber puesto mi granito de arena para que Buenos Aires tenga ley de fortalecimiento de las Pymes, ley de Parkinson, ley de impulso al Turismo rural, ley contra el maltrato animal, ley de Endometriosis, entre otros importantes cambios», expresó.

Durante sus dos períodos, Delmonte impulsó iniciativas vinculadas a la salud, el desarrollo productivo y el bienestar animal, e integró comisiones claves dentro del Senado bonaerense.

En el tramo final de su publicación, reafirmó su compromiso con la actividad política:

«Se termina una etapa pero se abre otra, siempre aportando desde donde me toque estar, creyendo con convicción que la política es la mejor herramienta de transformación social», concluyó.

Además, la ex senadora se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias. Dale play para conocer su testimonio:

Compartir