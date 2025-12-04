Récord de equipos en la Copa Diciembre | El vóley sigue potenciando el turismo en La Costa

La Copa Diciembre de vóley bate récord de equipos en La Costa. Más de 40 clubes de todo el país participan del torneo que potencia el turismo deportivo.

Del 6 al 8 de diciembre, el Partido de La Costa será sede de una nueva edición de la Copa Diciembre de Vóley, uno de los torneos más esperados del calendario amateur, que este año bate récords de participación con la presencia de decenas de equipos de todo el país.

Organizado por Torneos La Costa Vóley junto a la Liga Atlántica y la Asociación de Vóley Amateur (AVA), el certamen reúne a equipos femeninos y masculinos en categorías mayores, Sub 14, Sub 16 y Sub 21, tanto en rama femenina como masculina. La competencia no solo crece en lo deportivo, sino que sigue consolidándose como un gran impulsor del turismo deportivo en la región.

«Este es un récord en cantidad de equipos. Claramente nos ganamos un lugar entre los torneos elegidos del año por los clubes», expresó Germán Aragone, uno de los organizadores y referente de Torneos La Costa.

Equipos de todo el país y un evento en expansión

Los logos de los equipos participantes hablan por sí solos: hay clubes inscriptos de ciudades como Mar del Plata, Lomas, Moreno, Tres Arroyos, Dolores, Merlo, Avellaneda, San Bernardo, Las Heras y CABA, entre otros.

La Copa Diciembre se convierte así en un punto de encuentro nacional para el vóley amateur, con un fin de semana largo que combina competencia, playa y camaradería.

«Es muy valioso lo que se genera con este tipo de encuentros: cada jugador, cada acompañante y cada club que viene deja algo en nuestra comunidad», agregó Aragone, quien además destacó el trabajo en red con comercios, hoteles, gimnasios y sponsors.

Un aporte clave al turismo de eventos

El torneo cuenta con el apoyo de Hoteles de La Costa, el programa municipal Estudiantes al Mar, Oceanic Gym, SB Net y Puma Energy. Este respaldo refuerza la articulación entre deporte, turismo y actividad económica, clave para la región en fechas fuera de temporada alta.

La propuesta combina competencia oficial con experiencia turística, lo que genera un alto nivel de ocupación hotelera y consumo local, fortaleciendo al sector privado y proyectando al Partido de La Costa como sede de eventos de alcance nacional.

Compartir