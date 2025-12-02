Concejales de LLA La Costa participaron en una capacitación en Mar del Plata mientras crece la tensión por la presidencia del Concejo Deliberante.

Concejales y referentes de La Libertad Avanza (LLA) del Partido de La Costa participaron este fin de semana en Mar del Plata de una jornada de capacitación legislativa, en el marco del Seminario de Políticas Legislativas organizado por la estructura provincial del espacio. La actividad reunió a representantes de los 135 distritos bonaerenses y abordó una agenda amplia que incluyó definiciones sobre el Presupuesto 2026, el rol legislativo en el contexto económico actual y la necesidad de unificar criterios de actuación en los Concejos Deliberantes municipales.

Desde sus redes sociales, la concejal Roxana Cavallini compartió imágenes del evento y lo calificó como una “nutritiva experiencia”, destacando la importancia de fortalecer la formación técnica y política de los ediles libertarios para mejorar la calidad institucional en cada distrito.

La jornada se dio en un momento clave para la política local, con negociaciones abiertas de cara a la renovación de autoridades del Honorable Concejo Deliberante. En ese marco, versiones extraoficiales señalan que desde el entorno libertario no se descarta condicionar su apoyo a la presidencia del cuerpo, y que la concejal Gabriela Di María podría aceptar asumir un rol institucional solo si encabeza el deliberativo.

“Ellos ganaron las ejecutivas en 2023 y le dimos gobernabilidad. Luego, los hechos demostraron que no estaban a la altura de lo que la gente necesita: un Concejo funcionando”, comentan en voz baja desde el espacio que lidera Cavallini, diferenciándose del rol que en su momento cumplió la UCR. “Ahora es distinto, nosotros no somos la UCR”, remarcan con tono desafiante.

La frase “pasaron cosas” —atribuida a Cavallini en su círculo más cercano— resume el malestar acumulado por lo que consideran un incumplimiento de acuerdos previos con el oficialismo. El clima político en el HCD se vuelve cada vez más tirante, y el posicionamiento de LLA podría ser clave en la definición de las próximas autoridades del cuerpo.

Mientras tanto, los libertarios avanzan con sus propias estrategias de formación y proyección provincial, alineados con el crecimiento del espacio a nivel nacional. El seminario en Mar del Plata fue una señal concreta de esa consolidación.

