Desde hoy los bancos atienden de 8 a 13 hs en La Costa y otras localidades bonaerenses. La medida rige hasta marzo de 2026.

Desde este Martes 2 de diciembre, las entidades bancarias de La Costa y una amplia zona de la provincia de Buenos Aires modificaron su horario de atención al público, que ahora será de 8:00 a 13:00 hs, en cumplimiento con lo dispuesto por decreto provincial.

La medida fue confirmada por Fernando Latorre, secretario general de La Bancaria Seccional Chascomús, quien indicó que el cambio rige en todas las sucursales de los bancos públicos y privados dentro de la jurisdicción hasta el 22 de marzo de 2026.

📍 Alcance territorial

El nuevo horario abarca los siguientes distritos:

Castelli, Chascomús, Dolores, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General Lavalle, Partido de La Costa, Lezama, Maipú, Pila, Pinamar, Tordillo y Villa Gesell.

Aplica para sucursales de los bancos:

Santander, Macro, Galicia, Nación y Banco Provincia. En este último caso, el cambio se hará efectivo desde el martes 3 de diciembre.

🔍 Una medida habitual para la temporada

El recorte horario durante el verano forma parte de las políticas estacionales que adopta la provincia desde hace años, especialmente en regiones costeras o de gran afluencia turística. La modificación busca adaptar la atención al público a las condiciones climáticas y laborales del personal bancario, y también favorecer a los vecinos y visitantes que realizan trámites presenciales.

📢 Recomendación para usuarios

Desde el gremio que encabeza Fernando Latorre, se recomienda a los clientes organizar sus gestiones dentro del nuevo horario (de 8 a 13 hs) y, en caso de ser posible, utilizar los canales digitales para operaciones que no requieren presencia en sucursal.

