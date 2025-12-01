San Clemente del Tuyú | Se retoma el «Mágico Diciembre» y se inaugura la temporada 2026

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú (filial FEHGRA) confirmó el regreso de “Mágico Diciembre”, el tradicional espectáculo de luces y actividades comunitarias que marcará el inicio oficioso de la temporada de verano 2026.

La edición 2025 se desarrollará del 6 al 29 de diciembre, recuperando una propuesta que combina tradición, turismo y espíritu navideño.

En este marco, Natalia Puricelli, Presidenta de la Asociación de Hoteles y Gastronómicos de zona norte habló en RN y destacó:

Hemos trabajado muchísimo, no es algo individual es el aporte de cada uno de nosotros.

Dale play:

Inauguración y programación destacada

El 6 de diciembre, en la Plaza del Reloj, se realizará la inauguración oficial con el encendido del árbol navideño y del circuito de iluminación. La jornada contará con la actuación de la Sinfónica Infanto Juvenil del Municipio, la participación del pesebre viviente del Colegio IJME y la presencia de Papá Noel. Además, la Escuela Nº 1 formará parte del Mercado Navideño con un stand especial.

Para el cierre del evento, previsto entre el 28 y el 30 de diciembre (sujeto a condiciones climáticas), se proyecta un show lumínico y láser en la playa, acompañado por DJ en vivo y la participación de artistas locales y regionales, como broche festivo de fin de año.

Circuito de luces y participación comunitaria

El circuito de iluminación comprenderá plazas, viviendas, comercios y avenidas principales —Talas del Tuyú, Calle 1 (entre Av. II y Av. San Martín), Av. San Martín y Av. Costanera (desde el muelle hasta Av. II)—, generando un atractivo visual pensado tanto para residentes como para visitantes.

“Mágico Diciembre” se organiza de manera autogestiva, con el acompañamiento de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Las cenas, almuerzos y actividades a beneficio permiten financiar la producción del evento y fortalecer la articulación público-privada.

Entre las acciones más recientes, se realizó un almuerzo buffet en Tapera de López, con gran participación de vecinos y turistas, y ya se preparan nuevas propuestas, como un baile popular en el Club de Pesca y una cena a beneficio en un hotel local.

Una invitación a disfrutar y hospedarse en San Clemente

La iniciativa busca consolidar a San Clemente del Tuyú como un destino que combina tradición, turismo y comunidad, extendiendo la oferta cultural y turística más allá de la temporada alta.

Quienes deseen conocer la programación completa, solicitar acreditaciones o realizar entrevistas pueden comunicarse con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú.

Compartir