En septiembre, cayeron las ventas en mayoristas y supermercados

En septiembre, el Índice de ventas totales a precios constantes en mayoristas mostró una caída interanual de 13,1%. En el noveno mes del año, se registró una retroceso mensual del 5,2% mientras que el acumulado enero-septiembre de 2025 registró una caída de 7,4%.

El índice de la serie desestacionalizada mostró una caída mensual del 5,2% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,5% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes -para septiembre de 2025 relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas- sumaron 287.852,7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 7,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante septiembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 29,9%; “Panadería”, con 15,6%, “Bebidas”, con 13,3%; y “Almacén”, con 12,4%.

Encuesta en supermercados

En septiembre, el Índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró una caída de 0,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-septiembre de 2025 presenta una variación creciente de 2,7% respecto a igual período de 2024.

En septiembre de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes -para septiembre de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados- sumaron 1.962.363,0 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante septiembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 53,4%; “Carnes”, con 45,2%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 35,2%; y “Otros”, con 34,8%.

