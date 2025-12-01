2 de diciembre de 2025

La «Biblioteca Popular Juan XXXIII» en busca de un nuevo espacio físico

20 horas atrás 0

La «Biblioteca Popular Juan XXXIII» de San Clemente del Tuyú se encuentran en la búsqueda de un nuevo espacio físico en el marco de la finalización de su actual contrato de locación.

Bea Canoura, representante del espacio cultural de zona norte, se expresó en La Primera Mañana de Radio Noticias donde destacó:

Llegamos a este borde, estoy solicitando una nueva prorroga ante los dueños (…) lo que pido es que se replique la información de la necesidad.

