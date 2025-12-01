Se conocieron las propuestas para el Verano en La Costa

El Partido de La Costa ofrecerá un amplio abanico de propuestas y servicios durante la temporada de verano 2025/2026, a disposición tanto de visitantes como de residentes. En este marco, la cultura y el deporte tendrán un lugar preponderante en la agenda de actividades.

Como es habitual, las plazas y las costaneras del distrito serán escenario de shows musicales de artistas locales y espectáculos circenses a la gorra. Y los Centros Culturales municipales, por su parte, brindarán funciones teatrales.

En el caso de los Centros Culturales de San Clemente del Tuyú, Las Toninas y San Bernardo, dichos espacios albergarán también colonias de verano, que funcionarán de lunes a viernes, orientadas a niñas y niños residentes de La Costa. El objetivo de la iniciativa es favorecer la inclusión a través de clases de circo y tela, música, juegos de destreza física y otras alternativas lúdicas.

Durante el verano, asimismo, se llevará a cabo nuevamente el Concurso Nacional de Castillos de Arena. Se prevé la realización de seis jornadas en distintas playas, invitando a la diversión en familia y entre amigos con importantes premios.

En materia deportiva, habrá maratones en San Clemente, Costa del Este y Lucila del Mar. También se organizarán torneos de Beach Vóley que contemplan a distintas franjas etarias, con árbitros y clasificación por categorías.

Para descubrir las bellezas costeras en dos ruedas, se podrán realizar recorridos de Cicloturismo en San Clemente y Costa del Este. El Parador Deportivo de Mar de Ajó Norte, por otro lado, presentará talleres para chicos y grandes, y contará con espectáculos de animación.

En este marco, Juan de Jesús, intendente local destacó:

Estos casi 100 kilómetros de playa del Partido de La Costa les pertenecen a todos y cada uno de los ciudadanos de la República Argentina para que puedan venir a este lugar, a nuestro destino turístico, a hacer uso del derecho que le asiste a vacacionar. Bienvenidos sean todos.

