Se viene «La Noche Joven» en el marco del Programa Envión | Los detalles

El programa Envión del Partido de La Costa organizó la «Noche Joven», una fiesta especial que se llevará a cabo hoy, viernes 28 de noviembre.

El evento tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, recreación e integración social para los participantes del programa y la juventud en general. La fiesta se desarrollará en las instalaciones del CAPS de Mar de Ajó, ubicado en la intersección de las calles Cramer y Pueyrredón, en el horario de 19:00 a 21:00 horas.

Para brindar más detalles sobre la importancia de esta iniciativa y las actividades que se desarrollarán, se estableció comunicación en Radio Noticias con Braian Rojas, Director General de Acción Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de La Costa.

Rojas destacó que esta «Noche Joven» es una actividad clave para promover la participación juvenil y reforzar el compromiso social del programa Envión.

