28 de noviembre de 2025

General Lavalle | Se dictará el Curso de Patrón Motorista Profesional de Tercera

3 horas atrás 0

El Partido de General Lavalle se prepara para ofrecer una importante oportunidad de formación laboral con el dictado del Curso de Patrón Motorista Profesional de Tercera durante el mes de diciembre. Este curso es fundamental para aquellos que buscan obtener una habilitación profesional que les permita operar embarcaciones a motor.

Para conocer los requisitos de inscripción, la modalidad de cursada y el alcance del título, se estableció comunicación con Fernando Nemiña, profesor de cursos náuticos, en Radio Noticias.

Nemiña brindó detalles sobre el programa de estudios y la importancia de contar con profesionales matriculados en la región. El instructor destacó que esta capacitación es vital para garantizar la seguridad en la navegación y para impulsar el desarrollo náutico y portuario de General Lavalle y sus alrededores.

Dale play al video:

