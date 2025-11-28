Se derrumbó una obra en Costa Esmeralda y se confirmó un fallecido | Hablaron los Bomberos y desde UOCRA

Un derrumbe se produjo en una obra en construcción en Costa Esmeralda, donde obreros quedaron atrapados y uno de ellos finalmente perdió la vida.

Los obreros trabajaban en el relleno de un encofrado en una obra en construcción y el repentino derrumbe obligó la intervención de Bomberos, área de salud y policía.

En este marco, Horacio Delaburu, Jefe de Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó habló en Radio Noticias donde manifestó:

Hay una persona fallecida, que es la que estaba atrapada.

Los detalles:

Por su parte, Juan Cruz Pereira (UOCRA) expresó una profunda «preocupación» por la modalidad de trabajo que se implementan en distintas zonas del distrito y comentó:

La verdad que preocupados (…) tenemos una buena predisposición de la Municipalidad, estamos tratando de sacar una ordenanza para que no pasen este tipo de cosas (…) averiguamos que hasta altas horas de la noche seguían tirando hormigón, esto no puede pasar.

Dale play:

Compartir