Un hombre de 79 años fue asaltado al llegar a su casa en San Bernardo. Tras un operativo cerrojo, detuvieron a los tres sospechosos y recuperaron el auto.

En la noche del miércoles, alrededor de las 22 horas, un hombre de 79 años fue víctima de un violento robo en la localidad de San Bernardo, cuando estaba ingresando a su domicilio con su vehículo Fiat Mobi blanco.

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue abordado por tres sujetos mayores de edad, quienes lo interceptaron mientras abría el portón y, mediante forcejeo, lograron despojarlo del vehículo. La víctima cayó al suelo durante el ataque, sufriendo una lesión sangrante en uno de sus brazos.

Inmediatamente se activó un operativo cerrojo, gracias a la articulación entre la sala de monitoreo local y personal de la comisaría de San Bernardo. El Fiat Mobi fue localizado poco después, abandonado en la intersección de las calles Gaboto y Andrade, donde fue recuperado sin faltantes.

Dos detenidos en la Ruta 11 y uno más en la zona urbana

En horas de la mañana del jueves, personal de calle, a cargo del Sargento Tellechea, observó a dos de los presuntos autores intentando hacer dedo en el acceso a la Ruta 11, aparentemente con intención de abandonar la zona. Ambos fueron aprehendidos de forma inmediata, bajo la acusación de robo automotor.

Poco después, en el marco de un relevamiento en posibles lugares de alojamiento, el Subteniente Lucas Peralta localizó al tercer sospechoso, quien intentó agredir al efectivo, aunque fue reducido y detenido en el lugar.

Sospechosos no son residentes locales

De acuerdo al parte policial, se investiga de donde son los detenidos- Los tres sujetos se encuentran a disposición de la Fiscalía Nº 11, y no se descarta que la causa sea recaratulada como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

